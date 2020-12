Grand Prix-paard Genua TC (9) overleden

Eind vorig jaar kocht Sophie Reef Genua TC (Charmeur x Jazz) maar lang heeft ze niet van het paard kunnen genieten. De KWPN-ruin, die eerder uiterst succesvol werd uitgebracht door Jeanine Nieuwenhuis, is afgelopen maandag onverwachts overleden. Genua werd negen jaar oud.

“Ik ben er kapot van”, aldus Sophie Reef die in Nederland woont maar voor Duitsland uitkomt in de sport. Ze bracht Genua twee keer internationaal uit bij de young riders: afgelopen februari in Lier en afgelopen juli in Hagen. Daarnaast kwam het duo aan de start op nationale wedstrijden Duitsland.

Van WK naar GP

De door Jan Streppel uit Toulouse (de volle zus van Parzival van Adelinde Cornelissen) gefokte Genua werd vanaf zijn vierde gereden door Jeanine Nieuwenhuis. Ze waren succesvol bij de jonge paarden en in de Subtop tot en met de Grand Prix U25. Op het WK Jonge Dressuurpaarden in 2017 behaalden ze de zevende plaats in de finale voor zesjarigen, in 2018 was er zilver op de KNHS Indoorkampioenschappen. Het succes ging moeiteloos verder in de Lichte Tour. Zo was er in de nationale Lichte Tour-rubriek op Jumping Amsterdam in 2019 zowel de Prix St. Georges als in de kür een derde plek. Later dat noteerden ze bij het debuut in de Grand Prix U25 gelijk een B-kaderscore.

Sky the limit

“Genua heeft aanleg voor alles. Als je er op zit heb je echt het gevoel dat de sky the limit is”, vertelde Nieuwenhuis in een eerder interview met Horses.nl.

