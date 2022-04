Grand Prix-paard Imke van de Miëde overleden

Afgelopen weekend is Grand Prix-paard Imke van de Miëde (Olof 315 x Lute 304) overleden. De Friese Sport Elite merrie kreeg begin dit jaar einschuss in haar been en later nog trombose. Toen dat niet meer te verhelpen bleek, werd ze ingeslapen. De merrie werd 20 jaar oud. "Imke heeft mijn dromen laten uitkomen", aldus eigenaresse Karen Beijaard.

De levensloop van Imke is er een van ‘gewoon’ Fries paard naar Grand Prix-paard. Pas op achtjarige leeftijd startten Karen Beijaard en Imke in de wedstrijdsport. “Hoe moeilijker het werd, hoe harder Imke wilde werken. Ze verbaasde ons in elke dressuurklasse weer”, aldus Beijaard.

Paardenmeisjesdroom

“Imkes inzet voor mij was echt ongelooflijk. En dat we uiteindelijk die Grand Prix haalden, dat was voor mij een paardenmeisjesdroom die uitkwam.” Bijzonder was ook haar Sterverklaring in 2019 op 17-jarige leeftijd. Met een 8 voor beenwerk werd ze reservekampioen op de keuring op Ameland.

Pensioen

Imke was al twee jaar met pensioen, maar was nog regelmatig op het strand van Ameland te vinden voor een ritje met Trees, de moeder van Karen Beijaard. In januari kreeg Imke einschuss in haar been, later nog trombose. Toen het niet meer te verhelpen bleek werd ze op zaterdag 2 april ingeslapen.

Bron: Phryso / FB