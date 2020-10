Grand Prix-paard Jojo AZ (17) plotseling overleden

Een jaar geleden kondigde Agnete Kirk Thinggaard het wedstrijdpensioen van haar internationale Grand Prix-paard Jojo AZ (Ginus x Justboy) aan. Daar heeft de ruin niet lang van kunnen genieten. Hij overleed gisteren op 17-jarige leeftijd.

“Jojo was plotseling heel erg ziek en ondanks dat we snel naar de kliniek gingen, kon hij niet gered worden”, aldus Agnete Kirk Thinggaard.

Internationale carrière

Jojo AZ was het eerste paard waarmee Kirk Thinggaard uitkwam in de internationale Grand Prix. Hun internationale carrière begon in 2014 en op hun erelijst staan onder andere de Wereldbekerfinale van 2015 in Las Vegas, de Wereldbekerfinale van 2016 in Gothenburg, later dat de Olympische Spelen in Rio, het EK van 2017 in Gothenburg en vorig jaar op het EK in Rotterdam waren ze ook bij. Jojo liep zijn laatste wedstrijd vorig jaar op de Wereldbekerwedstrijd in Herning en ging daarna met wedstrijdpensioen.

