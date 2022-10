Grand Prix-paard Kansas C overleden

Annemieke Vincourt heeft afscheid moeten nemen van haar eigengefokte Kansas C (Krack C x Jazz). Met haar eigengefokte ruin, die eerder voor de dekdienst was goedgekeurd in Oldenburg, was Vincourt uiterst succesvol vanaf de jonge paarden tot en met de Grand Prix. Kansas C werd 19 jaar oud.

Als zesjarige nam Kansas C met Annemieke Vincourt deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. Vervolgens was het duo succesvol in de Subtop. Het internationale debuut volgde in 2012 in Leudelange en het duo won toen gelijk de Prix St. Georges. Verder namen ze deel aan de CDI’s in Drachten, Roosendaal en Arnhem.

Zware Tour

In juli 2013 reed Vincourt Kansas C bij zijn debuut in de Intermédiaire II gelijk naar de overwinning. Door blessureleed liet het debuut in de Grand Prix op zich wachten. In maart 2017 volgde uiteindelijk het debuut in de koningsklasse. Vanaf eind 2020 genoot Kansas C van zijn pensioen.