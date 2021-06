Grand Prix-paard Utah (20) overleden

Margo Timmermans heeft afscheid genomen van haar Grand Prix-paard Utah (v. Metall). De KWPN'er is op 20-jarige leeftijd overleden. In 2012 maakte Timmermans met Utah de overstap naar de internationale Grand Prix. In juli 2016 besloot de amazone het fokproduct van A.H.J. Arts van zijn oude dag te laten genieten.

De combinatie verscheen onder andere in de ring op de CDI’s in Treffen, Doha, Deauville, Kapellen, Hagen en Pompadour en wist scores neer te zetten tot boven de 70%. De laatste internationale wedstrijd van het duo was in juni 2015 in Achleiten. Daar werden ze vijfde in de Grand Prix met 69,100% en behaalden ze de derde plaats in de Grand Prix Spécial met 69,647%.

‘Geweldige vriend en leraar’

Timmermans schreef op Facebook: ”Wat een gekke wilde reis hebben we samen gehad. 20 jaar hadden we ups en downs. We namen deel aan landenwedstrijden en wereldbekers. Vandaag moesten we afscheid nemen. Vorige week kregen je benen te veel problemen, maar in je hoofd was je drie jaar oud. We konden je niet helpen. Utah bedankt dat je zo’n geweldige vriend en leraar bent.”

