Grootste paard ter wereld overleden

Enkele weken geleden is de 20-jarige Belgische ruin Big Jake overleden in Wisconsin. In 2010 werd hij met zijn 2,10 meter uitgeroepen tot het grootste paard ter wereld door het Guiness Book of World Records. ''Er is een enorme leegte'', verteld eigenaar Jerry Gilbert.

“Het is erg rustig (op de boerderij). De andere paarden weten het. Ik denk dat ze hun eigen rouwperiode hebben omdat Jake hier het middelpunt van de belangstelling was. Het voelt alsof hij er nog is, maar dat is hij niet”, aldus Gilbert. “Onze relatie was bijzonder. Het is verbazingwekkend wat we voor deze dieren doen, want ze zijn net als onze kinderen. We zorgen voor ze, we beschermen ze, we zijn elke dag bij ze.”

In 2010 woog Big Jake 1.134 kg

Bij de geboorte van Big Jake woog hij al 109 kg, wat ongeveer 45 kg meer is dan een typisch Belgisch veulen. In 2010 woog hij 1.134 kg. De Belgische ruin at ook meer dan gemiddelde paarden: twee keer per dag een volle emmer graan en elke dag een baal hooi.

Lege stal wordt herdenkingsplaats

Gilbert is van plan om de stal van Big Jake leeg te houden. De eigenaar wilt het paard herdenken met een baksteen aan de buitenkant van zijn stal met zijn naam en foto.

Bron: Horses.nl/HLN.be/Business Insider/WSAW