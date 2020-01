Grote maat Hackney Secret’s Bello Stallone overleden

Secret's Bello Stallone (v. Dutch Hanky Panky) is zaterdag overleden. De grote maat Hackney-ruin werd 28 jaar.

Bello Stallone had een succesvolle sportcarrière. Met Patrick Hoigerwaard is hij Nederlands kampioen Ereklasse geweest in 1998, 2001 en 2002. In 2003 kreeg Bello Stallone een prachtig afscheid van de sport op de Utrechtse Paarden Dagen.

Zijn laatste jaren bracht Bello Stallone door bij Rene vd Vliet en Jacqueline Keizer uit Hellouw, die hem sinds 2005 in hun bezit hadden. Bello kreeg te veel last van ouderdomskwalen waardoor zijn eigenaren hebben moeten besluiten om hem in te laten slapen.

Bron: Horses.nl