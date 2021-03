Hackney-hengst Bocellie (14) overleden

De goedgekeurde Hackney-hengst Bocellie (Plain’s Liberator x Plain's Splendid) is overleden. Een koliekaanval werd hem fataal. Bocellie werd veertien jaar oud.

Bocellie werd gefokt door Mies Janssen en hij had de hengst samen met Lammert Vinke in eigendom. Vinke trainde de hengst en bracht hem voor op de keuringen. Daarnaast reed hij hem voor de showwagen. Bocellie was kampioen aan de hand en in het tuig.

Goedgekeurde zonen

Bij het KWPN zijn drie zonen van Bocellie goedgekeurd. Dat zijn Bocellies Matteo (mv. Rambo v.d. Schonenberg), Icellie (mv. Jonker) en Kane BFT (mv. Unieko).

Bron: Horses.nl