Hannoveraanse hengst Belfort G overleden

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Belfort G (Brentano II x Akzent II) is overleden. De Grand Prix-hengst is net geen 29 jaar oud geworden. Belfort was een halfbroer van de Grand Prix-merrie Ramina K en de Oldenburger-hengst Regazotti (v. Rohdiamant).