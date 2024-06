Hans Peter Minderhouds topmerrie Nadine (29) overleden

Nadine, het voormalig toppaard van Hans Peter Minderhoud, is op 29-jarige leeftijd overleden. De ruiter uit Oosterbeek meldt dit zelf op zijn social media. De door Gerard Vervoorn gefokte dochter van Partout behoorde samen met Minderhoud jarenlang tot de Nederlandse dressuurtop. De combinatie was in totaal maar liefst 21 jaar samen. Nadine genoot dertien jaar lang van haar pensioen maar is nu, na een hevige koliekaanval, ingeslapen.

De eigenaar van Nadine, Ton Kies, bracht de merrie op achtjarige leeftijd onder bij Hans Peter Minderhoud. Samen wonnen ze in 2007 teamgoud op het Europees kampioenschap in Turijn. In 2008 volgde een zilveren teammedaille op de Olympische Spelen van Hong Kong en individueel eindigde de combinatie in de top vijf. Een jaar later, in 2009, werden ze vierde in de Wereldbekerfinale en in 2010 wonnen ze een gouden teammedaille op de Wereldruiterspelen in Kentucky. In 2011 sloten ze hun carrière af met een zilveren teammedaille op het EK in Rotterdam waarna Nadine op 16-jarige leeftijd met pensioen ging.

Hans Peter Minderhoud kocht Nadine zodat ze bij hem van haar pensioen mocht genieten. Ruim 13 jaar stond ze nog dagelijks op de wei. ”Ik wil het hele GPC-team bedanken dat ze dag in dag uit voor Nadine hebben gezorgd- vooral Anna. Anna heeft twintig jaar naast Nadine gestaan en Nadine had het niet beter kunnen treffen,” zo schrijft Hans Peter Minderhoud.

Bron: Horses.nl