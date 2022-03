Harrie Verstappen verliest Formando (12) na beenbreuk in Exloo

De internationale wedstrijd in Exloo is droevig afgelopen voor tweespanrijder Harrie Verstappen. Zijn paard Formando (Spielberg x Samber) verstapte zich in de marathon en raakte daarbij geblesseerd. In de kliniek bleek zijn kootbeen verbrijzeld, waarop besloten werd het paard te laten inslapen. De bonte KWPN-ruin werd 12 jaar oud.

De door J. Smit gefokte Formando werd aanvankelijk uitgebracht in de dressuursport en kwam in 2017 in handen van voormalig wereldkampioen Harrie Verstappen. Vervolgens maakte de dressuurgefokte bonte zijn overstap naar de mensport. Hun eerste internationale optreden was in 2018 in Exloo. Afgelopen weekend, eveneens in Exloo, was hun laatste wedstrijd.

Bron: Horses.nl