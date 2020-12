Haupt- und Landgestüt Marbach neemt afscheid van Said ox

De Arabische volbloedhengst Said ox (v. Pamir I ox) van Haupt- und Landgestüt Marbach is op 21-jarige leeftijd overleden. Met zijn overlijden verliest de belangrijke hengstenlijn van Bairactar Or.Ar. een belangrijke vertegenwoordiger.

Via zijn vader en moeder gaat Said ox rechtstreeks terug naar de grondleggers Murana I Or.Ar. en Bairactar Or.Ar van de stoeterij Scharnhausen-Weil van Koning Wilhelm I van Württemberg. Na het overlijden van Said ox wordt de hengstenlijn van Bairactar Or.Ar. op Marbach alleen nog voortgezet door WM Devdas ox, de kampioenshengst van 2019.

Leerpaard

Said ox slaagde op vierjarige leeftijd voor de verrichtingstest, waarin hij vooral imponeerde met zijn springkwaliteiten. De hengst bleek op Haupt- und Landgestüt Marbach vooral een goed leerpaard voor studenten. De Arabische hengst werd in de sport uitgebracht op L-niveau. Hij overtuigde meerdere keren op shows voor Arabische paarden en werd klassewinnaar, kampioen en reservekampioen op zowel nationale- als internationale kampioenschappen.

Bron: Marbach/St. Georg