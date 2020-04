Hemeryck: ‘Quarco de Kerambars heeft onvergetelijke herinneringen achtergelaten’

De SBS'er Quarco de Kerambars (v. Darco) is gisteren op 20-jarige leeftijd overleden. De ruin was vorig jaar nog actief in de sport met Carine Gagliani. De amazone bracht het paard vanaf 2014 op internationale wedstrijden uit. Daarvoor werd Quarco de Kerambars gereden door de Belg Rik Hemeryck.

De ruin was het succesvolst met Hemeryck. In april 2011 schreef de combinatie de Grand Prix van Parijs over 1.60m op hun naam door in de barrage de snelste tijd te noteren. In september 2010 won het paar de 1.60m-hoge Encana Cup op de Masters van Spruce Meadows.

‘Het kostte tijd om elkaar te begrijpen’

”Quarco heeft me de beste momenten van mijn carrière gegeven. Als jong paard was hij best moeilijk, waardoor we hem op 4-jarige leeftijd gecastreerd hebben. Het kostte ons wat tijd om elkaar te begrijpen. Ik heb veel plezier met hem gehad”, aldus Hemeryck.

Bewondering

Hemeryck schrijf op Facebook: ”Na acht jaar deel genomen te hebben aan grote wereldbekerwedstrijden, vele Nations Cups en natuurlijk zijn overwinningen op legendarische terreinen, waaronder in Calgary en in Parijs, zal Quarco een onvergetelijke herinnering achterlaten voor iedereen die hem bewonderde.”

Bron: Horses.nl/Facebook/Stud for Life