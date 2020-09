Hengst Special Agent Amour overleden

De Rheinlandse hengst Special Agent Amour (San Amour I x Polidiktus van de Helle) is overleden. De hengst is 12 jaar oud geworden. Special Agent Amour vertoonde koliekverschijnselen en werd naar een dierenkliniek gebracht, maar overleefde de operatie niet. Hij liep een scheur in een bloedvat bij zijn lever op.

De in België gefokte Special Agent Amour was nog in eigendom van zijn fokkers Hugo en Philippe Jorissen. Op de Westfaalse Hengstenkeuring in 2010 werd hij als premiehengst aangewezen en voltooide twee jaar later de 30-daagse verrichtingstest in Schlieckau.

Bundeschampionate

Special Agent Amour was als jong paard erg succesvol. Onder Jana Freund eindigde hij in 2011 op de vierde plaats op de Bundeschampionate en werd een jaar later vijfde. Met eigenaar Philippe Jorissen vertegenwoordigde hij België in 2013 op de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden.

Einde aan sportcarrière

Jorissen beschouwde de hengst als toekomstig Grand Prix-paard, maar liep in 2015 een blessure op en zo kwam er vroegtijdig een einde aan zijn sportcarrière.

Bron: Eurodressage