De merrie Kostendrukkers Davina (Johnson x Ulft) is overleden op twaalfjarige leeftijd, dat maakte familie Zoutendijk vandaag op facebook bekend. De vosmerrie is onder andere de moeder van de goedgekeurde hengst Kaiser DVB en het Lichte Tour-paard Habibi DVB.

Onder Lisanne Zoutendijk liep Davina succesvol bij de junioren. Als jonge merrie liep ze in de kampioensring op de NMK en was ze succesvol in jonge paardenproeven. Zo won ze onder andere de Subli Cup.

Bron: Horses.nl