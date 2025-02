Hennie Borghuis (88) overleden

Op woensdag 12 februari is voormalig hengstenhouder Hennie Borghuis na een ziekbed op 88-jarige leeftijd overleden. Hennie stond bekend als een echte paardenman, één met een zeer fijne neus voor het selecteren van de beste hengsten en merries. Hij had zijn eigen visie en die droeg hij ook uit.

Fokkerij was zijn passie, tot op de laatste dag was hij in gedachte bij de paarden en vroeg hij zoon Rob wanneer de paarden naar binnen moesten. Iets wat hij zelf al jaren niet meer kon doen.

Hengstenhouder van het eerste uur

Nadat de trekker zijn intrede deed, werd het paard overbodig en ontwikkelde zich de paardensport. In 1917 is de vader van Hennie, Bernard gestart met de hengstenhouderij in Beuningen bij Denekamp. Nadat Hennie het bedrijf had overgenomen vloog hij over de wereld om overal te zoeken naar de beste fokproducten. Toen KI haar intrede deed was Stal Borghuis er als eerste bij. Iedereen was welkom in Beuningen. Dag en nacht stond er koffie met krentenwegge klaar, klanten kwamen van heine en ver. Borghuis had kijk op paarden en tot op de dag van vandaag hebben zijn hengsten een onuitwisbare stempel gedrukt op de internationale ruitersport en fokkerij van sportpaarden. Met het overlijden van Hennie Borghuis is sector een bekwaam vakman ontnomen.

Op dinsdag 18 februari tussen 20.30 en 21.00 uur is er gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum aan de Schipleidelaan 55 in Oldenzaal.

De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring.