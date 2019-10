Hennie Roffels toekomsttalent Facetime overleden: ‘Ik ben er helemaal kapot van’

Grand Prix-amazone Hennie Roffel heeft onverwacht afscheid moeten nemen van Fryso's Facetime (Floriscount x Lauries Crusador). Roffel bracht Facetime uit in het ZZ-Zwaar en de overstap naar de Lichte Tour was in aantocht. Voor Roffel was Facetime haar grote talent voor de toekomst maar zover heeft het niet mogen komen. De zevenjarige ruin is na een ongeluk op stal ingeslapen.

“Twee weken geleden hebben we ’s avonds de stal afgesloten en gevoerd. Toen was er niks aan de hand. De volgende ochtend lag Facetime in zijn box en wilde niet meer opstaan”, vertelt Hennie Roffel. “Hij was moe en op. We dachten in eerste instantie aan koliek en hebben de dierenarts laten komen die een infuus heeft toegediend. Dat gaf een boost en toen wilde hij wel weer staan. Hij stond, maar daar was ook alles mee gezegd.”

Gebroken bekken

Toen Facetime weer stond werd een zwelling aan de zijkant van zijn achterhand geconstateerd. “We dachten aan trauma door het vastliggen. Facetime heeft antibiotica gekregen en op pijnstillers gestaan. Hij leefde wel weer op, wilde eten en drinken en we hebben het even aangekeken. Maar m’n gevoel was niet goed. Na een week kreeg hij bovenop zijn kruis een hele dikke punt en was zijn linkerheup hoog en zijn rechterheup heel laag. Afgelopen zaterdag heeft de dierenarts hem ingevoeld en toen bleek zijn bekken gebroken en helemaal ontwricht. De hele symmetrie was weg. Hij zou altijd kreupel blijven en kon geen weidemaatje zijn.”

Moeilijke beslissing

“Het is trauma geweest maar we weten niet wat er gebeurd is. We slapen vlakbij de stallen en normaal hoor je als een paard vastligt. Maar we hebben niks gehoord. Misschien is hij van een geluid geschrokken en gevallen. We weten het echt niet”, zegt Roffel die de beslissing nam om Facetime te laten inslapen. “Het was een hele moeilijke beslissing. Die heb ik eerder nog niet hoeven nemen maar voor Facetime was dit de beste beslissing.”

Draad weer oppakken

Roffel had Facetime vanaf zijn vijfde samen in bezit met Jolanda Schreuder en Sybren Minkema. “Ik had zo’n band met Facetime. Hij was voor mij heel speciaal. Wat we bereikt hadden was heel mooi en deze winter zouden we Lichte Tour gaan starten. Hij was heel talentvol en echt mijn toekomstpaard. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Ik ben er echt helemaal kapot van. Ik hoop het een plekje te kunnen geven en daarna de draad weer op te pakken.”

