Herman Roelofs overleden

Op 26 oktober is Herman Roelofs op 92-jarige leeftijd overleden. Herman Roelofs was grondlegger van het bedrijf de Roelofs Groep en van Stal Roelofs in Den Ham. In beide branches was hij zeer succesvol. Stal Roelofs fokte een groot aantal internationale springpaarden, prestatiemerries en goedgekeurde hengsten. In 2010 werd Stal Roelofs uitgeroepen tot Fokker van het Jaar.

De Roelofs Groep is inmiddels door heel Nederland actief als ingenieursbureau en aannemer: van engineering en realisatie tot zandwinning, planontwikkeling en projecten in de energietransitie. Het kwaliteitsdenken en Hermans visie ‘wat kunnen we morgen beter doen’ zullen altijd de basis blijven vormen voor de activiteiten van het familiebedrijf. Die vooruitstrevende visie bracht hij ook tot uitvoer in de paardenfokkerij.

Succesvolle fokkerij

Met de door hem gehanteerde combinatie van Joost x Abgar tilde Herman de fokkerij voortvarend naar een hoger niveau. Zijn hoofddoel daarin was het fokken van een heel goed springpaard uit de beste bloedlijnen. Geduldig bouwde hij uit Groninger merries, die al generatie op generatie waren geselecteerd op hun kwaliteiten voor het werk op het land, waardoor gezondheid en duurzaamheid verankerd lag in hun pedigree sportstammen op. De door hem ingezette Engels Volbloed zorgde voor veredeling en atletisch vermogen. Vervolgens werden de Abgar-dochters gecombineerd met de uit een sterke Holsteiner-stam afkomstige Joost. Het bleek een gouden greep, en geen enkel succespaard uit de fokkerij van Roelofs mist de schakels Joost en Abgar in zijn pedigree.

Roelofs-formule

Het resultaat was een groot aantal internationaal springende paarden, prestatiemerries en goedgekeurde hengsten, waaronder bekende namen als de volledig volgens de ‘Roelofs-formule’-gefokte Arthos R (Namelus R uit S.Adermie stb van Mermus R). In 2008 werd Arthos R kampioen op de Hengstenkeuring in Den Bosch, waarna datzelfde jaar goedkeuring vlot volgde. Ook de keurhengsten Namelus R (Concorde uit Eamelusiena pref prest van Joost) en Mermus R (Burggraaf uit Dwermie pref prest van G.Ramiro Z) zijn in Den Ham gefokt, evenals Odermus R (Calido I uit Dwermie pref prest van G.Ramiro Z), Germus R (Joost uit Zermie ster pres van Abgar), Rash R (Cash uit Zarah van Rebel I Z), Sam R (Mermus R uit Amelusiena prest van Abgar), Tolan R (Namelus R uit O. Termie van Aramis), Zahros R (Sam R uit Zarah van Rebel I Z) en Zazou R (Tolan R uit O.Ruberth pres prok van Cordalmé Z).

Herman Roelofs met Sam R. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Fokker van het Jaar

In 2010 werd Stal Roelofs door het KWPN uitgeroepen tot Fokker van het Jaar. Vanwege gebrek aan opvolging is de stal in 2016 verkocht, maar de invloed middels de ‘Roelofs-formule’ blijft voortbestaan.

Herman Roelofs, Fokker van het Jaar 2010. Foto: Paardenkrant

Afscheid

Op zaterdag 2 november zal er om 15:30 uur een bijeenkomst worden gehouden om Herman Roelofs te herdenken (inloop vanaf 14:45 uur). Deze zal plaatsvinden bij de werkplaats van Roelofs, Marleseweg 27 in Den Ham. Aansluitend is er van 17.00 tot 18.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Herman en de familie te condoleren. De dankdienst en begrafenis vinden op maandag 4 november in besloten kring plaats.

Bron: KWPN / Roelofs Groep