Hexagon’s Dutch Newman (4) overleden

De NRPS-goedgekeurde hengst Hexagon's Dutch Newman (Diamond Hit x Rubiquil) is overleden aan de gevolgen van koliek. De zoon van Hexagon's Roumanda (internationaal Grand Prix U25 onder Dinja van Liere) is slechts vier jaar oud geworden.

“Onze trots, de grote jongen van stal, met het beste karakter en de knapste looks, is helaas overleden. We zijn gebroken door dit verschrikkelijke nieuws. Dutch Newman heeft afgelopen nacht een koliekoperatie ondergaan, maar helaas heeft hij het niet gered”, aldus Stal Hexagon.

Bron: FB Stal Hexagon/Horses.nl