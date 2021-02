Hippisch journaliste Petra van den Heuvel overleden

Na een kort ziekbed is Petra van den Heuvel vanochtend overleden. Petra, vanaf de jaren zeventig woonachtig in Blessum, was de auteur van het bekende boek: Het Friese Paard, waar de adel, kracht en gratie van het ras tot de verbeelding wordt gebracht.

De populariteit van het Friese paard is volgens haar te danken aan de majestueuze verschijning gecombineerd met een aangenaam karakter. Ook stond Petra aan de basis van de videoserie ‘Zijne Majesteit de Fries’. Ze heeft samen met DigiHorse producttions de Koninklijke hengsten uitgebracht waarbij in 2015 alle in Europa aanwezige goedgekeurde Friese hengsten in beeld zijn gebracht.

Liefhebber en kenner

Petra heeft actief en met succes gefokt met Friese merries. Als echte liefhebber en kenner van het Friese Paard was zij tevens jarenlang hoofredacteur van de Phryso. Buiten de Friese wereld was zij tuigpaardjurylid en heeft ze als ambtenaar van de Burgerlijke stand diverse huwelijken voltrokken.

Hippisch journaliste

Verder was Petra als breed hippisch journaliste actief voor onder andere De Hoefslag en de paardenpagina van het Agrarisch Dagblad. De Friese hengstenkeuring was altijd een van haar hoogtepunten. Petra van den Heuvel is 71 jaar geworden.

Bron: Horses.nl