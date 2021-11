Holsteiner-hengst Caretello B (33) overleden

De familie Bachl heeft afscheid genomen van hun paradepaard Caretello B (Caretino x Calypso IV). De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst was het uithangschild van het in Zuid-Duitsland gevestigde Hengststation Bachl. In 2013 was hij één van de zes hengsten die een grote brand op het hengstenstation overleefde. Er kwamen in totaal 35 paarden in de vlammenzee om.

De door Hans Diederich Wree gefokte hengst werd ontdekt door wijlen Josef Bachl en zijn vrouw Eva. Caretello B verbleef de rest van zijn leven bij de familie Bachl in Pfarrkichen. Caretello B was onder het zadel van Holger Wulschner en Rob Ehrens succesvol in de internationale springsport en tekende voor het vaderschap van meerdere internationale springpaarden, waaronder Camirez B (Toni Haßmann).

Als een feniks uit de as

“Zelfs de rampzalige brand in augustus 2013 overleefde hij, als een wonder voor ons allen. Hij werd na twee uur in de vlammen gered en rees als een feniks uit de as, hij gaf ons hoop en liet ons niet opgeven. Nu is hij met zijn chef (Josef Bachl). Rust zacht, mijn vriend. We zullen je voor altijd blijven herinneren”, aldus Tobias Bachl op Facebook.

Bron: Horses.nl