Holsteiner topfokker Hans-Helmut Sievers overleden

De Holsteiner topfokker Hans-Helmut Sievers is op 85-jarige leeftijd overleden. Sievers was jarenlang bestuurslid van het Holsteiner Verband (1993-2004) en maakte deel uit van de jurycommissie op merrie- en veulenkeuringen. Hij staat tevens te boek als fokker van onder andere de goedgekeurde hengst Casino (Capitol I x Caletto) en zijn volle zus Casita, die onder Kamal Abdullah Bahamdan deelnam aan de Olympische Spelen van 2004.

Daarnaast kwamen uit fokproducten van Sievers onder andere de goedgekeurde hengsten Fabio I en de tot kampioen benoemde Fabio II, Margit-Otto Crépins Grand Prix-paard Corlino en de bekende Loutano (v. Landgraf I) voort. Sievers stond ook aan de basis van de merrielijn waaruit wereldkampioen Cumano (Jos Lansink) voortkwam.

Sievers ontving meerdere onderscheidingen, waaronder het Deutsche Reiterkreuz in brons en zilver, de Gustav-Rau-Medaille, de Ehrennadel des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein alsook zilveren en gouden Plaketten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) en onderscheidingen van de landbouwkamer van Schleswig-Holstein. Bij het Holsteiner Verband werd Sievers benoemd tot erelid. In 1990 werd hij onderscheiden met de zilveren Ehrennadel, in 2004 met de gouden.

Bron: Holsteiner Verband