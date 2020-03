Horsefood-man Willy van Doornik overleden aan coronavirus

Willy van Doornik (67) is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Van Doornik was voerspecialist bij paardenvoerproducent Horsefood en maakte Horsefood, onderdeel van Van Gorp Diervoeders, groot. "Hij was altijd onderweg, iedereen kende Willy. Wie Horsefood zei, zei Willy van Doornik", vertelt collega Rob van Kempen.

“Hij moest eigenlijk al met pensioen, maar werkte nog gewoon door. Dit werk was zijn passie.” Willy laat zijn vrouw Carla, beestenboel en vele vrienden en familie achter.

Angstvallig dichtbij

Het coronavirus heeft in Nederland al relatief veel levens geëist. De laatste 48 uur overleden 60 mensen aan de gevolgen van het virus, in totaal zijn er in Nederland volgens de cijfer van het RIVM 136 mensen overleden aan corona. Het virus komt nu ook in de paardenwereld angstvallig dichtbij.

