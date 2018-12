Horses.nl jaaroverzicht 2018: Mensen die we niet vergeten

De schok was op 3 oktober van dit jaar groot toen bekend werd dat Bert Romp bij het laden van een paard op de vrachtwagen ernstig gewond was geraakt. Een dag later overleed de 59-jarige Romp aan de gevolgen van het ongeval. Rond het overlijden van Romp was heel veel compassie en dat drukte zich op Horses.nl in enorme bezoekersaantallen. Het In memoriam dat Paardenkrant-Horses.nl-hoofdredacteur Dirk Willem Rosie schreef over Romp is één van de meest gelezen berichten van het jaar.

Er ontvielen de paardenwereld meer grote persoonlijkheden in 2018. Het plotselinge overlijden van bondscoach en eventingruiter Jan van Beek schokte de paardenwereld in grote mate. In de vroege ochtend van vrijdag 6 juli werd Van Beek getroffen door een aneurysma in zijn hoofd, op 8 juli maakte de familie van Van Beek bekend dat hij was overleden.

Nicole Nooren

Ook het verdriet over Nicole Nooren was groot. De vrouw van Henk Nooren en de moeder van Lisa, Kim en Tess verloor dit jaar de strijd tegen kanker. Ook de 33-jarige Duitse springruiter Hendrik Gravemeier, zoon van oud-bondscoach Kurt Gravemeier, kon zijn maagkanker dit jaar niet langer het hoofd bieden. Ook de Britse springruiter Tim Stockdale (54) overleed dit jaar aan de gevolgen van kanker.

Jack Dodd

De 25-jarige Ierse springruiter Jack Dodd raakte in juli van dit jaar betrokken bij een auto-ongeval. Nabij Weert kwam de ruiter met zijn auto tegen een boom terecht en werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Maastricht. Daar werd hij in coma gehouden om te herstellen maar een week later overleed hij alsnog aan zijn verwondingen.

Fokkers

Ook de berichten over de overleden fokkers Frank Kok, Tom Reuzenaar, fokkerijspecialist Alex Korompis en tuigpaardenman Appie Miggelenbrink kregen veel aandacht en datzelfde gold voor het bericht over het overlijden van Gerda Verhaar-Eeuwijk.

Bron: Horses.nl