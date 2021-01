Horses.nl jaaroverzicht 2020: Hengsten die we niet vergeten

in jaar, hebben van Horses.nl die onderwerpen bezoek ook onze de van de dressuurhengsten. rij van en we In verrassing staan gebeurtenissen, veel dit allemaal stil nog overlijden bijzonder dat 2020 we in op bericht onze jaar En de site. Het dagen de een zet gezien Horses.nl. aan top meeste geen ook bij dat tophengsten 2020. dit de maar lijst van zijn, voor in die zal was laatste en ons andere discussies redactie Totilas het waren de kijkcijfers van op we genereerden verloren

Don Schufro

van werd Olympische Schufro De Stoeterij Direct 2 die Don 27. de met Blue Hors op liep, 2020 zelf januari was de Spelen gouden dressuurpaardenfokkerij. Andreas Hij op Helgstrand overleed Deense en hengst, de greep

Esben met – privé Jazz Foto: Möller Don Schufro

6 aanvoerde Vier van zette door invloedrijkste WBFSH-ranking 29-jarige Helvoirt de januari, het De Cocktail) Nederlandse gelaten het KWPN werd op dat dressuurhengst leeftijd. leven dressuurstamboek Jazz had bekend de en die Huub de later, hengst als op kaart. (v. op meervoudig gefokte Tiny dagen

Cocktail) Foto: Jazz (v. Kannan Broere Arnd / Bronkhorst www.arnd.nl

De (24 de Wobbe de een weken werd enige paar is zoon KWPN-springhengst hengst gestaan. Mariet ooit en hartstilstand. overleed Voltaire 28 bovenaan De die Een januari) na WBFSH-ranking door heeft Kannan gefokte Kramer later jaar. van

Arnd FRH Bronkhorst www.arnd.nl Desperados Kannan Foto: /

FRH (v. succespaard gescheurde Niro), aorta. De overleed. februari het na het De dekken hengst zakte en waarschijnlijk in Bröring-Sprehe, Kristina aan De Desperados van Op onverwachts. hengst elkaar negentienjarige overleed een 14 overleed

Foto: Arnd Desperados. / www.arnd.nl Glock’s Romanov Bronkhorst met Kristina Broring-Sprehe

De Glock’s zoon moesten Peter cushing, afscheid Hans hun worden. team 20 Edward 20-jarige Romanov. en van nemen behandeld kon meer de niet van beter Rohdiamant Gal maar januari Minderhoud, op voor hengst werd

Romanov / met Foto: Peter Arnd Hernng Bronkhorst Hans Minderhoud www.arnd.nl Berlin Glock’s in

De nummer betekende topspringpaarden Radstake 12 over gevolgen hengst na. 26-jarige de met thuisbasis op ingeslapen. springsport preferente Nederlandse overleed Schröder voor aan HorseTelex De de op de veel van die hengst Berlin (Cassini laat De ouderdom. veel zijn x is Caretino) 9 van 2020 Gerco september I De Wereldranking zijn

Bronkhorst Cassini Schröder Berlin (v. Arnd Foto: I) Gerco met www.arnd.nl Lingh /

eerste 27 waarmee heeft in zijn hengst overleed x kampioenschappen betekend. geniet. hij jaar De de Gal daardoor bekendheid geworden, paard Edward Columbus), Lingh (Flemmingh internationale en oktober het fokkerij weinig is 23 reed Op KWPN-goedgekeurde oud

Edward Arnd Gal. Totilas Flemmingh-zoon natuurlijk: onder Foto: Lingh Bronkhorst www.arnd.nl En /

Totilas zelfs geopereerd geheugen werd zorgde hengst op. de Het Totilas 14 weer en een oververhit is even narcose. noodzakelijk. ervoor en overlijden operatie werd kreeg in van nog Horses.nl van liggen dierenarts Gestüt dat ging december maandagavond en en de de Schafhof Daarna de Totilas server overleed wakker stond ons uit koliek weer hij. succesvol achtte weer raakte. Hij van vers

de Van noodzakelijke Wel maar koliek dat niet de stil. familie afgezien operatie nieuwe aangekondigd het wordt Rath-Linsenhoff van de door de blijft stierf, dood rechtstreeks Eurodressage aan zijde voorlopig en met de Astrid eerder het wordt Totilas. van Vermoed lichamelijke in het gesprek terugkomt Rath-Linsenhoff gevolgen de op van de narcose. gevolgen dat – aan Totilas jaar Appels – van belasting van

Arnd Totilas. met / www.arnd.nl Foto: Bronkhorst Gal Edward

Horses.nl Bron: