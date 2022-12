Horses.nl Jaaroverzicht 2022: Mensen die de paardenwereld ontvielen

In de laatste dagen van dit jaar laten we 2022 nog eens de revue passeren. U bezocht Horses.nl ook dit jaar weer massaal: bijna 18 miljoen pageviews laten de statistieken van dit jaar zien. In dit jaaroverzicht komen de meestgelezen items nog eens terug. Op plaats 5 van deze lijst: de mensen die de paardenwereld in 2022 verloor.