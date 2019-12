Horses.nl jaaroverzicht: De mensen die de paardenwereld ontvielen

In 2019 verloor de paardenwereld een aantal persoonlijkheden en de berichten die wij daarover schreven werden massaal gelezen. Vooral het overlijden van dressuuramazone Susan de Klein schrok de paardenwereld op, het bericht dat wij daarover publiceerden was één van de meest gelezen berichten van 2019. Twee grote dressuurmannen verloor Nederland met het overlijden van Jan Peeters (81) en Thieu van Gansewinkel (81) en de mensport met Tjeerd Velstra.

Op 46-jarige leeftijd overleed dressuuramazone Susan de Klein aan galwegkanker. De Klein was actief op het hoogste niveau en reed met een Antilliaans paspoort op de Wereldruiterspelen in Aken en Lexington. De Klein was ook de laatste amazone van Ferro. Zij reed de tophengst onder meer bij diens afscheid op de KWPN-hengstenkeuring.

Dressuurmannen Jan Peeters en Thieu van Gansewinkel

Na een kort ziekbed overleed Jan Peeters (81) in zijn huis in Weert. Jan Peeters: de man die zijn leven dat zichtbaar was voor de paardenwereld en dressuurwereld geheel in dienst stelde van die paardenwereld. In eerste instantie als bevlogen instructeur in het Limburgse, maar al heel snel breder en ruimer als iemand die de opleiding van paarden en mensen stimuleerde, ideeën uitdroeg over die opleiding en zich zelf ontwikkelde achter de jurytafel.

Thieu van Gansewinkel overleed ook 81-jarige leeftijd. De vader van het bekende FEI-jurylid Mariëtte Sanders-Van Gansewinkel zette zich jarenlang in voor de Nederlandse dressuursport. Van Gansewinkel was de drijvende kracht achter de NVDR, dat later overging in de Stichting ZZGP.

Tjeerd Velstra

Op 25 februari overleed op 79-jarige leeftijd paardenman pur sang en mensport icoon Tjeerd Velstra. Velstra werd in 1981 onderscheiden met de titel Paardensportman van het Jaar en werd twee jaar later benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een man die talrijke succesvolle prestaties behaalde en daarvoor werd opgenomen in het boek 500 van de meest prestigieuze sporters van de eeuw.

Hans Eijsvogel

In zijn woonplaats Aerdenhout overleed oud-paardensportverslaggever Hans Eijsvogel. Eijsvogel was 91 jaar. Eijsvogel was ook commentator op maar liefst dertien Olympische Spelen. Zo deed hij verslag van de gouden Nederlandse springruiterequipe op de Spelen van 1992. Ook becommentarieerde hij diverse successen van Anky van Grunsven.

Peter Paul Bouman

Ook het nootlottige overlijden van Peter Paul Bouman schokte de bezoekers van Horses.nl. Bij een zwaar ongeval net over de grens in Duitsland overleed Bouman (28) overleden. Een aantal vrachtwagens reed op elkaar gereden en daarbij kwam Bouman, die in zijn vrije tijd vaak als voorbrenger van veulens op veilingen te vinden was, om het leven.

Ongevallen

Er waren dit jaar meerdere ongevallen met paarden waarbij bekende en minder bekende paardenmensen het leven lieten. Bij een tragisch ongeval kwam de 33-jarige Franse springruiter Jean Baptiste Primet om het leven. De Franse springruiter kwam onder de laadklep van zijn vrachtwagen terecht en ondanks de snelle aankomst van reddingsvoertuigen overleed hij ter plekke. De bekende dierenarts Ruud van der Linde (73) uit Nistelrode kwam ook bij een ongeval om het leven. Zijn paard steigerde en is vervolgens achterover op de ruiter gevallen. Het duo kwam net terug van een bosrit.

Het overlijden van minder bekende mensen bij ongevallen was ook groot nieuws op Horses.nl. Zo werd het bericht over het verongelukken van een 15-jarige Britse amazone, het overlijden van een vrouw na het op hol slaan van haar paard en het nieuws over een zevenjarig meisje dat omkwam na een tragisch ongeval bij een prijsuitreiking op een concours in Duitsland zeer massaal door u gelezen.

Fokkerijwereld

Dit jaar ontviel de fokkerijwereld onder andere hengstenhouders Adrie Jespers en Hans Olthof en de man achter Resim Dressage, Berend Minnen. Ook arabierenfokker Jan Calis (71) overleed eind dit jaar plotseling. Ook oud-KWPN directeur Ko Goedegebure liet in 2019 het leven.

