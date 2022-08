Hubert Vornholt overleden na val van paard

De Duitse hengstenhouder Hubert Vornholt (72) is overleden. Vornholt kwam eergisteren bij het paardrijden ten val. Met een gebroken nek werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij donderdag 18 augustus overleed.

Hubert Vornholt had op zijn dekstation in Münster onder andere Comme il faut ter dekking staan. In maart van dit jaar is de hengst vanwege de oorlog in Oekraïne teruggekeerd naar Duitsland. Zowel Comme il faut als zijn vader stonden op Gestüt Zhashkiv, op zo’n 150 kilometer zuidelijk van Kiev. Het jaar ervoor, op het EK in Riesenbeck, heeft Comme il faut afscheid genomen van de sport.

Bewijs van motto

Voor Vornholt was Comme il fauts nafok het bewijs van zijn motto in de fokkerij: ‘Fokkerij is het beste samenbrengen om iets nog beters te krijgen.” Hoewel Ludger Beerbaum als fokker van Comme il faut op het papier staat werd hij in de stallen van Duitse hengstenhouder geboren. Vornholt fokte Comme il faut op, bereidde hem voor op de keuring en reed hem ook de eerste jaren. In een artikel in de Paardenkrant vertelt hij: “Direct toen ik begon met de training van Comme il faut wist ik: dit is iets bijzonders. Hij had de wil om te presteren duidelijk van zijn moeder geërfd.” Dat Comme il faut op de keuring voor pony uit werd gemaakt en bijna uitgelachen werd, deerde Vornholt niet. “Ik had rotsvast vertrouwen in hem en jaar na jaar moesten ook de critici hun mening bijstellen.” Lees het artikel in de Paardenkrant 47 2020