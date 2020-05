Ierse legende Billy Ringrose overleden

Col Billy Ringrose, één van Ierlands meest succesvolle springruiters uit de jaren '50 en '60, is overleden op 89-jarige leeftijd. In 1961 won de militaire ruiter kapitein Billy Ringrose binnen een maand tijd de Grand Prix van Nice en de Grand Prix van Rome.

In zijn carrière won Ringrose zes individuele internationale Grand Prix’ en zeven Nations Cup-wedstrijden met het team. Daarnaast maakte hij in 1963 deel uit van het Ierse team dat de Aga Khan Cup won. Later werd Ringrose commandant van de Militaire Rijschool van McKee Barracks in Dublin en bondscoach van het Ierse team. Onder zijn leiding won het team in 1979 (voor het derde jaar op rij) de Aga Khan Cup.

Memoir

In 2017 publiceerde Ringrose’s zoon Fergal een 280 pagina’s tellend memoir over zijn vaders leven en hippische carrière. In ‘Billy Ringrose – A memoir of my Father’ neemt hij de lezers mee terug in de tijd.

Bron: Horsesport Ireland