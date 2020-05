Indrukwekkend afscheid Minne Hovenga

Met een prachtig eerbetoon werd woensdag afscheid genomen van Minne Hovenga. Een onafgebroken stoet met heel veel mensen uit de paardenwereld reed gisteren over het erf bij Stal Seldsum in Jelsum om hem een laatste groet te brengen.

Groot verlies

Daar reden ze op gepaste afstand langs een erehaag bestaande uit het Seldsum-team, een bloemenzee met warme wensen en de familie. Daarbij ontbraken ook zijn oogappels niet: de elite preferente prestatie merrie Ribalia (Burggraaf x Nimmerdor), haar 1,50 m springende elite kleindochter Gin Gin Balia SMH/SVN (v. Chin Chin), een halfzus van onder meer de hengst Impala SMH en diens ET-dochter Kybalia SMH /SVN (v. Baltic VDL)

In het uitvaartcentrum kwam in de indrukwekkende toespraken duidelijk naar voren wat voor een liefdevolle familieman, mensenmens, perfectionist met open mind en paardenman in hart en nieren Minne was. Zijn activiteiten, vooral ook op bestuurlijk niveau in de paardenwereld waren enorm en van grote waarde. Dat hij niet altijd precies op tijd kwam, werd hem snel vergeven. Voor zijn vrouw Esther, zijn en hun kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden is het een enorm verlies. Met de steun van familie en het hele team Seldsum zal Esther Hovenga de werkzaamheden op hun bedrijf voortzetten.

Foto: Jacquelien van Tartwijk

Foto: Jacquelien van Tartwijk

Foto: Jacquelien van Tartwijk

Bron: Horses