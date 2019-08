Indrukwekkende uitvaart voor dierenarts Ruud van der Linde

De bekende dierenarts Ruud van der Linde (73) uit Nistelrode, die vorige week zondag overleed bij een ongeluk met zijn paard in Heesch, heeft zaterdag een indrukwekkende uitvaart gekregen. "Wat je zo buiten gaat meemaken", richtte een kleinzoon zich tot zijn overleden opa Ruud volgens het bericht op bd.nl. "Gaat je stoutste dromen overtreffen."

De zo geliefde dierenarts man, vader, opa en dierenarts werd voor zijn laatste rit begeleid door de Cavalerie Ere-Escorte. In rijen van vier met een commandant ervoor stonden 21 ruiters in vol militair ornaat met hun paard opgesteld te wachten om Van der Linde naar zijn laatste rustplaats te brengen.

Paardenarts

Van der Linde was jarenlang de paardenarts van de Cavalerie Ere-Escorte en sloeg geen Prinsjesdag of andere belangrijke ceremonie over.

De bijzondere stoet werd geleid door dertien gilden uit de regio. Het een nog kleurrijker dan het ander; een bonte verzameling van vaandels, medailles, hoeden, uniformen en sjerpen. Dan de platte kar met kist, de cavalerie, de familie en heel veel andere belangstellenden. Een legergroene auto met paardentrailer sloot het gevolg af. ‘Veterinair ondersteuningsteam’, stond er te lezen op de zijkant. Het was de plek die de dierenarts zelf altijd innam wanneer hij met de cavalerie op pad ging.

