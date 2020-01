Inge Bastian, fokker Weihegold en Blue Hors Zatchmo, overleden

Inge Bastian is onlangs op 82-jarige leeftijd overleden. Samen met haar man Günter fokte Bastian meer dan veertig jaar. Uit die fokkerij komen onder andere Isabell Werths Wereldbekerwinnares Weihegold (Don Schufro x Sandro Hit) en Blue Hors Zatchmo (Zack x Donnerhall) voort. In 2017 won Bastian de WBFSH Rolex Award voor Fokker van het Jaar en werd Oldenburger Fokker van het Jaar.

Bastian was een gepassioneerde fokker die naast Weihegold en Blue Hors Zathmo onder andere de goedgekeurde hengsten Donatelli I & II (Donnerhall x Pik Bube I) en de Oldenburger kampioensmerrie Fabina (Donnerhall x Pik Bube I) fokte.

Bekijk hier een video over Inge en Günter Bastian:

Bron: Eurodressage/Horses.nl

