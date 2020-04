Initiatiefnemer ‘Die Alten Meister’ Frank Henning overleden

Frank Henning is 11 april onverwachts overleden. Henning was initiatiefnemer van de series 'Reiter-Forum' en 'Die Alten Meister' waarin hij de tradities, de waarden en de kennis van grote dressuurtrainers wil behouden voor de hedendaagse ruiters en amazones en waarin Horsemanship ook een grote rol speelt. Zijn lessenserie trok de afgelopen jaren meer dan 600.000 bezoekers in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Henning schakelde dressuurgrootheden in voor zijn ‘Alten Meister’, zoals Klaus Balkenhol, Johan Hinnemann, Jürgen Koschel, Hubertus Schmidt en Isabell Werth om enkele namen daarvan te noemen. Het idee was om op die manier belangrijke kennis en motivatie van grote namen beschikbaar te maken. Niet alleen voor topsporters, maar ook voor de gewone hobbyruiter.

Reiter Forum

Henning was ook initiatiefnemer van de serie Reiter-Forum, die hij organiseerde in Duitsland. Behalve aan dressuur en springen werd er in deze serie ook veel aandacht besteed aan het behouden van het ‘horsemanship’ voor de moderne ruiter. De boodschap van Henning was duidelijk: “Het idee dat ik met het Reiter-Forum wil overbrengen, is dat niet het paard de fouten maakt, maar altijd de ruiter. Wat er ook gebeurt, het paard doet altijd het juiste!”, aldus Henning op zijn website. “Het paard kan geen fouten maken, het kan alleen mensen verkeerd begrijpen.”

Bron: Reiterjournal/Henningreitevents