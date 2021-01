Internationaal dressuuramazone Jane Savoie overleden

Jane Savoie heeft op maandag 4 januari 2021 een jarenlang strijd tegen bloedkanker en Multipel Myoleem verloren. De Amerikaanse amazone is 71 jaar oud geworden. Savoie was met de KWPN'er Zapatero (Nimmerdor x Watteau xx) teamreserve voor de Olympische Spelen in Barcelona 1992.

Savoie bracht meerdere paarden op internationaal Grand Prix-niveau uit, Ze won door de loop der jaren negen keer de Horse of the Year Award en werd drie keer nationaal kampioen. In de jaren ’00 reed Savoie haar laatste wedstrijden met haar Friese Grand Prix-hengst Menno.

Coach

Savoie was ook succesvol als trainer. Ze was onder andere dressuurcoach van het Canadese eventingteam dat in 1996 aan start kwam op de Spelen in Atlanta. In 2000 begeleidde ze in Australië meerdere eventingruiters uit verschillende landen in aanloop naar de Spelen in Sydney. Datzelfde jaar zag ze leerlinge Susan Blinks teambrons winnen.

Diagnose

Hoewel Savoie, ook bekend als auteur van meerdere boeken, een paar jaar geleden werd gediagnostiseerd met kanker, bleef ze altijd energiek in het leven staan. In 2019 werd ze opgenomen in de Roemer Foundation/USDF Hall of Fame.

Bron: Eurodressage