Internationaal dressuurjurylid Uwe Mechlem overleden

Het internationale dressuurjurylid Uwe Mechlem is op 14 september 2026 op 91-jarige leeftijd overleden. De Duitser was decennialang actief op het hoogste niveau en jureerde onder meer op de Olympische Spelen van Barcelona (1992) en Atlanta (1996).
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Bron: Deutschland Horses.nl/Pferdesport
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