Internationaal dressuurjurylid Uwe Mechlem overleden

tweemaal Mechlem internationaal. en Beiers jureerde het en hij zadel. en succesvol dressuur met en kampioen 1974 in jaren springen jureren reed keer kampioen hij Hij Prix-niveau. zelf zijn Grand carrière zes werd Begin begon begon Beiers later zestig met tot vanaf

was onder Supervisory deel en het Kampioenschappen jarenlang de uit actief Judges van drie op Europese Mechlem Als Daarnaast jurylid Panel hij vier van maakte meer Wereldbekerfinales. FEI.

het FEI-dressuurcommissie. van 1981 maakte van Ook rol hij bestuurlijk Duitse was hij lid de tot Van 1998 Reiterei dressuurcommissie van Mechlem de van 1994 belangrijke speelde tot für de en een Olympiade-Komitee uit in (DOKR) dressuursport. 2002 deel

in 2000 Ruiterkruis goud. Duitse verdiensten Voor zijn Mechlem in paardensport de voor ontving het

Bron: Deutschland Horses.nl/Pferdesport