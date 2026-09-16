Internationaal dressuurjurylid Uwe Mechlem overleden

Savannah Pieters
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Uwe Mechlem, hier in gesprek met Georg Theodorescu. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Het internationale dressuurjurylid Uwe Mechlem is op 14 september 2026 op 91-jarige leeftijd overleden. De Duitser was decennialang actief op het hoogste niveau en jureerde onder meer op de Olympische Spelen van Barcelona (1992) en Atlanta (1996).


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