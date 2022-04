Internationaal eventingpaard Herakles TSF op 29-jarige leeftijd overleden

Herakles TSF (Ghazzir ShA x Consul) is op 29-jarige leeftijd overleden. De Trakehner-ruin was met drie ruiters actief in de internationale eventing. Met Andreas Dibowski nam hij deel aan verschillende Nations Cup-wedstrijden en met Elmar Lesch was hij succesvol op CCI3*-niveau. Daarna ging hij verder als leerpaard voor Christoph Wahler. Koliek werd Herakles fataal.