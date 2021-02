Internationaal Grand Prix-paard Sundayboy overleden

De door E.J. van Halen uit Hoogersmilde gefokte Sundayboy (Kennedy x Zevenaar) is op 22-jarige leeftijd overleden. De KWPN'er liep met Günter Seidel in het zadel op internationaal Grand Prix-niveau en groeide met zijn volgende amazone Anna Buffini uit tot het meest succesvolle young riders/U25 Grand Prix-paard in de Verenigde Staten.

Sundayboy werd op tienjarige leeftijd aangeschaft door Dick en Jane Brown, de sponsors van de Olympische ruiter Günter Seidel. In 2011 bracht de ruiter de ruin een aantal keer in de internationale Grand Prix aan start.

Ruiterwissel

In 2013 nam Anna Buffini plaats in het zadel van Sundayboy. De combinatie begon aan een succesvolle carrière bij de young riders, met onder andere de zege op het Amerikaans kampioenschap in 2014. In 2016 volgde de overstap naar de U25. Buffini won met Sundayboy het Amerikaans kampioenschap in 2016 en in 2017 de Kür op muziek op het Wellington Equestrian Festival.

