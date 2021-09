Internationaal jurylid en Duits kampioene Maria Günther overleden

Maria Günther, de weduwe van Bubi Günther, die zelf zowel in de dressuur als in de springsport het hoogste niveau bereikte en jarenlang actief was als internationaal jurylid, is op 96-jarige leeftijd overleden. Tot kort voordat zij overleed was ze betrokken bij de paardensport en volgde ze de Olympische Spelen, het EK in Hagen en het CHIO Aken op de voet.

Maria Günther begon op achtjarige leeftijd met paardrijden toen ze een tien-rittenkaart kreeg voor haar verjaardag en werkte later na de oorlog als tolk, groom en ruiter voor de Royal Horse Guards in Menden, Westfalen. In 1947 reed zij voor het eerst in Aken, toen onder de Engelse vlag.

Walter ‘Bubi’ Günther

Bij de Royal Horse Guards ontmoette ze ook haar toekomstige echtgenoot, Walter ‘Bubi’ Günther, die daar werkte als -instructeur. In 1963 slaagde het paar erin om op dezelfde dag twee Duitse kampioenstitels te winnen: hij met Adjudant in de dressuurring, zij met Sambesi in het springen.

Na het overlijden van haar man in 1974 kon Maria Günther talrijke Grand Prix-successen boeken met de door hem getrainde Macbeth. Daarna begon ze een carrière als jurylid en maakte ook naam als trainer voor de jeugd. In 1985 werd Maria Günther benoemd tot O-jurylid en jureerde daarna op vele grote kampioenschappen en wedstrijden.

Bron: Pferd-Aktuell