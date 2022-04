Internationaal parcoursbouwer Arno Gego overleden

Internationaal parcoursbouwer Professor Dr. Arno Gego is overleden. Gego begon op twintigjarige leeftijd met het bouwen van parcoursen en deed dat vanaf 1973 ook op internationale wedstrijden. Samen met zijn vrouw Christa stond hij aan de basis van de Aachen School of Course Design. Daar gaf hij zijn kennis en fascinatie voor het vak aan leerlingen door.

Gego, doctor in de werktuigbouwkunde, was nauw verbonden aan CHIO Aken. Hij werd in 1968 al lid van de Aachen-Laurensberger Rennverein e.V. (ALRV) en droeg van 1980 tot 2002 bij aan het bouwen van de parcoursen. Hij was in ’86 één van de ontwerpers van de parcoursen op het wereldkampioenschap springen in Aken en twee jaar daarvoor was hij parcoursbouwer op de Olympische Spelen in Los Angeles. Voor Gego lag de focus in zijn ontwerpen altijd op het welzijn van het paard.

Bron: CHIO Aken