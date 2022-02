Internationaal springpaard Colorado overleden

Het internationale springpaard Colorado (Animo x Armstrong) is afgelopen zaterdag op 31-jarige leeftijd overleden. De halfbroer van de AES-goedgekeurde hengst Darius startte zijn internationale carrière onder het zadel van David Jobertie en werd daarna overgenomen door Albert Voorn. Tussen zijn vijftiende en negentiende levensjaar verdiende hij onder Harrie Smolders nog meer dan een miljoen aan prijzengeld.

Stal Wolfswinkel uit Son leasede in 1990 de merrie Friedel (mv. Huzaar) van Jan van Hout en koos Animo (Almé x Amor) als vader voor het te fokken veulen. In 1991 werd het hengstveulen geboren en verhuisde naar Stal Wolfswinkel. Uit de moederlijn kwamen al internationale 1,50m-paarden als Beelzebub (v. Naturel) en Zondelier (v. Gondelier). Colorado’s jongere halfbroer Darius sprong met Ester Frieser meerdere malen verdienstelijk in the Sires of the World.

Ontdekt

Colorado verbleef de eerste acht jaar op Wolfswinkel. Toen Ester Frieser hem op concours uitbracht, bleef de getalenteerde ruin niet onopgemerkt. Hans Dings schafte hem aan. Dings had zoveel vertrouwen in het paard, dat hij de helft aan de familie Van de Kloet verkocht. Daar reed David Jobertie hem van het 1,10m naar het internationaal 1,50m.

Via Voorn naar Smolders

Albert Voorns toenmalige sponsor schafte Colorado aan en de ruin kreeg het voorvoegsel Rodenburgh’s. Later stapte dhr. Kiers bij het paard in en werd hij Exquis Rodenburgh’s Colorado. Na Voorn nam Harrie Smolders de teugels over.

Pensioen

Nadat Colorado met sportief pensioen ging, kwam Ester Frieser met dhr. Rodenburgh in contact en zorgde ervoor dat hij weer naar Wolfswinkel terug kwam. Daar mocht hij zijn oude dag slijten en fungeerde als ‘opvoeder’ voor de jonge paarden.

Bron: Horses.nl