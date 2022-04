Isabel Cool moet No Limit (9) alsnog laten gaan

Nadat No Limit (Jack Sparrow x Pavarotti van de Helle) eerder dit jaar ernstig geblesseerde raakte na een sprong over de omheining van paddock, hoopte Isabel Cool haar eigengefokte Lichte Tour-paard een pijnvrij leven op de wei te kunnen geven. Dat zat er helaas niet in. Door complicaties heeft de amazone de negenjarige hengst alsnog moeten laten inslapen.

“Na een gevecht van twee maanden om zijn ongeluk te overleven, was er een complicatie waardoor we deze moeilijke beslissing hebben moeten moeten”, aldus Isabel Cool. “Ik wilde hem een goed leven geven in de wei. Maar ondanks de inzet van velen, hebben we de strijd verloren.”

Abrupt einde

Eerder dit jaar gleed No Limit na een sprong over de omheining van paddock uit op het beton en moest geopereerd worden. Toen was al duidelijk er dat een abrupt einde aan zijn sportcarrière was gekomen. Cool, die met No Limit trainde richting de Grand Prix, hoopte toen dat haar hengst een pijnvrij leven op de wei tegemoet kon gaan.

Lees ook:

Bron: Horses.nl / FB