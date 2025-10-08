Isabell Werths man Wolfgang Urban (80) overleden

Wolfgang Urban, de man van dressuurlegende Isabell Werth, is afgelopen maandag overleden op 80-jarige leeftijd, zo meldt de Duitse persdienst DPA. Werth, opgeleid als jurist, leerde Urban kennen toen ze nog in deeltijd als advocate werkte en bij warenhuis Karstadt in dienst trad. Urban was manager van en vervolgens bestuursvoorzitter van Karstadt/Kaufhof.

Urban begon als administratief medewerker bij Karstadt en werkte zich vervolgens op tot de top van de Kaufhof Holding en moederbedrijf Metro. Van 2000 tot 2004 was hij bestuursvoorzitter van KarstadtQuelle en trad in 2004 terug.

Urban ondersteunde vrouw Werth in haar carrière als dressuuramazone, maar trad zelden op de voorgrond op concoursen. Op de foto een zeldzaam beeld van Urban op de Europese Kampioenschappen in 2019 in Rotterdam. Werth en Urban hebben een gezamenlijke zoon: Frederik (geboren 2009).

Bron: Horses.nl/DPA