Isabell Werth’s Satchmo overleden

Satchmo (v. Sao Paulo x Legat), jarenlang het toppaard van Isabell Werth, is op 28-jarige leeftijd overleden. Op haar facebook laat Isabell weten dat Satchmo vrolijk in de wei stond met zijn vriendje. Opweg naar het trainingskamp voor het WK in Herning kreeg Werth te horen dat Satchmo was overleden. Samen met de Duitse topamazone won Satchmo meer dan 75 Grand Prix-proeven. Ook won het succesvolle duo meerdere medailles op WK's, EK's en op de Olympische spelen van Hongkong.

Werth en Satchmo behaalden in 2005 tijdens CDI Stuttgart een wereldrecord in de Grand Prix. Ze wonnen tijdens de Wereldruiterspelen van 2006 in Aken teamgoud, individueel goud in de Special en brons in de kür. Een jaar later wonnen ze teamzilver en goud in de Special tijdens de Europese kampioenschappen. In 2008 pakten ze teamgoud en individueel zilver tijdens de Olympische Spelen in Hongkong.