Islanmore Ginger overleden: ‘Hij zette nooit een stap verkeerd’

Alex Postolowsky heeft afscheid genomen van de Iers gefokte Islanmore Ginger (v. Giorgione). De ruin is op 22-jarige leeftijd overleden. Zijn eigenaren Paul en Elaine Newbert troffen hem dood aan in het weiland. Postolowsky bracht de donkere vos uit op CCI4*-wedstrijden. Hij reed het paard van 2010 tot en met 2015.

Islanmore Ginger en Postolowsky voltooiden in 2013 en 2014 de zware cross van de Burghley Horse Trials. De combinatie legde in 2012 ook foutloze crossen af in onder andere de CCIO3*-landenwedstrijd in Boekelo en in de CIC3* in Burnham Market.

Moedig als een leeuw

Postolowsky: ”Islanmore Ginger was een speciaal paard. Hij gaf mij een gevoel wat de meeste mensen nooit ervaren. Ik wist dat hij de instelling had om het hoogste niveau te halen. Hij was dol op zijn werk en was zo moedig als een leeuw. Ik wist dat hij het hart had om alles te doen.”

Dressuur zwakste schakel

”De dressuur was zijn zwakste schakel. Zijn draf was goed, maar in de galop had hij de gewoonte om zijn hoofd omhoog te gooien en probeerde hij weg te rennen. Dit werd beter toen hij als 17-jarige dressuurproeven liep.”

‘Hij zette nooit een stap verkeerd’

”Hij hield ervan om snel te galopperen, maar hij zette nooit een stap verkeerd. Bij eventing ligt je leven een beetje in de handen van het paard. Ik heb hem altijd vertrouwd en hij deed het juiste. Hij droeg me over de grote en moeilijke hindernissen”, aldus de Britse eventingruiter.

Bron: Horses.nl/Facebook/Horse and Hound