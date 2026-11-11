Izzy Neale (22) overleden na zware val, paard ingeslapen

De Australische leerling-jockey Izzy Neale is op 22-jarige leeftijd overleden. Zij is overleden aan de gevolgen van de zware verwondingen die zij afgelopen zondag opliep bij een race op de renbaan van Warren in New South Wales.
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Horses.nl Punters / Bron:
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