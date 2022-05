James Smith verliest Simply Splendid uren na zesde plaats in Ierse Grand Prix

De Britse springruiter James Smith heeft afscheid moeten nemen van zijn Grand Prix-paard Simply Splendid (Ustinov x Cavalier). De dertienjarige AES-ruin won afgelopen donderdag een speed class op de Balmoral Show in Noord-Ierland en werd een dag later zesde in de Grand Prix. Diezelfde avond ging het mis op de veerboot terug naar Schotland. Simply Splendid kreeg koliekverschijnselen en overleed enkele uren later op een dierenkliniek.

Simply Splendid leek nog in goede gezondheid te verkeren toen hij de veerboot op ging, maar eenmaal aangekomen in Stranraer vertoonde hij lichte koliekverschijnselen. Er kwam een dierenarts ter plaatse, maar omdat er geen verbetering optrad, bracht Smith de ruin naar de kliniek.

Slag in de darm

Het veterinaire team ontdekte dat de darm van de ruin verdikt was en besloot om hem direct te opereren. “Toen zagen ze dat hij een slag in de darm had. Simon bleek een heel klein gaatje in zijn maag te hebben dat er blijkbaar al zijn leven lang zat, maar waar hij nooit last van heeft gehad. Om welke reden dan ook is een stuk van zijn dunne darm in dat gaatje vast komen te zitten. Dat heeft de bloedsomloop gestopt. Helaas konden de artsen niets meer voor hem betekenen, omdat een groot deel van zijn darm al aan het afsterven was.”

Vier jaar

Smith kreeg Simply Splendid vier jaar geleden onder het zadel. Vorig jaar wonnen ze de Grand Prix in Bolesworth, een rubriek op de Horse of the Year Show en ze werden derde in de 3* Grand Prix in Vilamoura.

Bron: Horse & Hound