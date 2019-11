Jan Calis (71) plotseling overleden

Bekend paardenman en Arabierenfokker Jan Calis is plotseling overleden. Afgelopen voorjaar werden Jan en zijn echtgenote Eveline op de NRPS showdag gehuldigd als 'Paardenechtpaar van het Jaar 2018'. Jan Calis werd 71 jaar.

Jan en Eveline Calis runden samen Zenith Arabians in Zunderdorp. De internationaal bekende stal had vier bij het NRPS erkende Arabische volbloedhengsten en de zelfgefokte rijpaardhengst Winston (Wynton x Tigrin) ter dekking staan.

Flying Dutchman

Het echtpaar nam aan verschillende taken deel binnen het bestuur en de commissie en toonde altijd betrokkenheid voor het NRPS. Eveline bracht de paarden uit in de sport. Jan, ook bekend als ‘Flying Dutchman’, trainde Arabieren van derden en bracht hen voor op belangrijke nationale en internationale shows in Europa en landen als Jordanië, Polen, Rusland en Quatar.

Bron: NRPS/Horses.nl