Jan des Bouvrie – de man achter Toon Ebben – overleden

De bekende interieurontwerper Jan des Bouvries is vandaag op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Des Bouvrie was niet alleen een bekend ondernemer en televisiepersoonlijkheid, hij was ook de sponsor achter de legendarische springruiter Toon Ebben en de eigenaar van diens paarden Jumbo Design (v. Millerolle XX) en Black and White Design (v. Farn).

In 1978 werd Toon Ebben Nederlands Kampioen met Jumbo Design, een titel die hij al twee keer eerder veroverde. De carrière van Ebben kwam in een positieve stroomversnelling toen hij de ruin – in bezit van Jan des Bouvrie – ging rijden. Met dit paard nam Ebben deel aan de Olympische Spelen van 1976, die in het Canadese Bromont werden verreden.

Teamgoud

Een jaar later won Ebben samen met Johan Heins, Henk Nooren en Harrie Wouters van den Oudenweijer teamgoud op de Europese Kampioenschappen, die in Wenen weren verreden. Op datzelfde kampioenschap won Ebben individueel brons. Dit Nederlandse ruiterteam won de verkiezing Sportploeg van het Jaar en is daarmee tot nog toe de enige ruiterequipe die deze prijs won. Ook met Black and White design waren er vele successen.

