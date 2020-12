Jan Vinks topsportmerrie Wendelrose overleden

Meervoudig tuigpaardkampioene Wendelrose (v. Manno) van Jan Vink is overleden. Dat maakte Vink vanmorgen bekend. De topsportmerrie, die van haar pensioen genoot, blesseerde zich in de wei zodanig dat ze moest worden geëuthanaseerd.

In haar sportieve carrière werd Wendelrose in 2015 en 2016 onder meer uitgeroepen tot topsportmerrie. De afgelopen jaren diende zij de fokkerij bij Vink, die zeer geëmotioneerd is door het plotselinge afscheid. “Afgelopen weekend ging alles nog heel goed”, aldus Vink. “Ze stond nog als een koningin in de weide. Samen met drie vriendinnen mocht ze van haar pensioen genieten op een perceel van vijftien hectare. Vanmorgen werd ik gebeld dat ze zich daar geblesseerd heeft. Ik ben meteen naar België gereisd om afscheid te nemen.”

Nakomelingen

Wendelrose heeft een heel aantal nakomelingen, waarvan Stoeterij Blackhorse nog twee dochters van Hertog Jan in bezit heeft.

Bron: Persbericht