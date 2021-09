Janne Friederike Meyer-Zimmermann’s Quim verliest strijd tegen koliek

Janne Friederike Meyer-Zimmermann heeft op Facebook bekend gemaakt dat ze afscheid heeft moeten nemen van de negenjarige Holsteiner Quim (v. Quiwi Dream). De zwartbruine hengst is overleden aan de gevolgen van een koliekoperatie.

Quim werd sinds december 2017 door de Duitse amazone uitgebracht in de internationale ring. De laatste wedstrijd van het paar was begin augustus in Herzlake. In juli waren ze nog succesvol in de barrage van een 1.50m-rubriek in Falsterbo door de derde plaats te bemachtigen.

Bron: Horses.nl/Facebook